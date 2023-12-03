تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء دافئة نسبياً الى دافئة في اغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.



ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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