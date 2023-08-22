تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الأجواء يوم الاربعاء ستكون حارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



🔺 التحذيرات:

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- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة.