الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الثلاثاء، 22-08-2023 07:55 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الأجواء يوم الاربعاء ستكون حارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. 

🔺 التحذيرات: 

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- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة.

 

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