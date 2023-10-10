الثلاثاء 10-10-2023
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الثلاثاء، 10-10-2023 08:45 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الاجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات: 

- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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