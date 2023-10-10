تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الاجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
🔺 التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة