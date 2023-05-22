الإثنين 22-05-2023
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الإثنين، 22-05-2023 04:39 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، و حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهنالك فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المملكة خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر.

 ليلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع  ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وبقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية  متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.

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