الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 21-10-2021 04:54 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - اجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة بينما تكون الأجواء ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في المناطق الشرقية .

⚠ التحذيرات:
🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الشرقية.

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