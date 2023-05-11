تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الاجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق مختلفة من المملكة خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .



⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق مختلفة من المملكة خاصة في مناطق البادية وعلى الطرق الصحراوية.

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