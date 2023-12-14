تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الاجواء غالبا مشمسة ،وباردة نسبيا فوق الجبال، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .



ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول .

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