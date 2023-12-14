الخميس 14-12-2023
الوكيل الاخباري
 

العقبة الخاصة وهيئة تنظيم الطيران المدني تبحثان التعاون

البلقاء التطبيقية تحتفل باليوم العالمي للتطوع

الاحتلال يعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن قادة المقاومة في غزة

وفاة أميرة سعودية

وزير جيش الاحتلال : إسرائيل تحتاج هذه الفترة حتى تنتصر بغزة !

مراسلون بلا حدود: غزة الأكثر خطورة في العالم على الصحفيين

الحوثيون يسيطرون على سفينة ويجبرونها على التوجه لليمن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18787 شهيداً

عاجل

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18787 شهيداً

الخميس، 14-12-2023 05:47 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

12202313205840139814099


الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الاجواء غالبا مشمسة ،وباردة نسبيا فوق الجبال، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

التحذيرات: 
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202311133924593252222

الأرصاد توضح حول أمطار الاسبوع

مطر4

موعد انحسار الكتلة الهوائية وتساقط الأمطار بغزارة في المملكة

1220239182520600431627

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

مطر4

الأرصاد: تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة

1220231262629596272711

الارصاد : امطار في هذه المناطق ونهيب بالمواطنين الليلة وصباح الاربعاء - خريطة

1220239184811632779576

الارصاد : تعمق الكتلة الهوائية الباردة وامطار رعدية غزيرة

أخبار متعلقة
122023363631976704096

عدم استقرار جوي وامطار غزيرة رعدية في الاردن بدءًا من هذا الموعد

1120233072913523239066

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

1120232072831990510102

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس

1120232871653424714091

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

1120231674636323251872

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء

1120231572554747142919

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء