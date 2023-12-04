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الإثنين، 04-12-2023 07:32 م

عدم استقرار جوي وامطار غزيرة رعدية في الاردن بدءًا من هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه مع ساعات ما بعد الظهر يوم غد الثلاثاء تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل بإذن الله الامطار في أماكن متفرقة من المملكة بدءاً من المناطق الجنوبية، يتوقع في ساعات الليل ان تكون الامطار غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت للغبار خاصة في مناطق البادية.
 
ويوم الاربعاء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء غائمة جزئياً  وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات من المطر في شمال وشرق المملكة  .

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ويوم الخميس تبقى الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة. 

 

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