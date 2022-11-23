تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة يوم الخميس تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع تساقط زخات من المطر على فترات في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المملكة، قد يصحبها الرعد احيانا في الاجزاء الشرقية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتكون الاجواء ليلاً باردة وغائمة جزئيا الى غائمة ويتوقع سقوط زخات متقطعة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى واجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون في ساعات متأخرة من الليل غزيرة احيانا ويصحبها الرعد.



🔺 التحذيرات :

- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية .

- خطر تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت.

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