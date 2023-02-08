تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الاجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً،مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.



ليلاً : اجواء شديدة البرودة في اغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.



⛔️ التحذيرات :

- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية و مناطق البادية.

- خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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