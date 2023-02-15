الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 15-02-2023 04:56 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة أحيانا، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
ليلا: الاجواء شديدة البرودة في اغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

⛔️التحذيرات:

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري في ساعات الصباح.

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