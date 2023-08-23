تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ يوم الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات:

- خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .

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