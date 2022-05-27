الجمعة 27-05-2022
الوكيل الاخباري
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عبدالله بن زايد: نرغب بتعزيز العلاقات مع تركيا

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الجمعة، 27-05-2022 09:55 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

🔺 التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.
- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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