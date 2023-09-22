تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

الوكيل الاخباري - ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية؛ لذا تكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية و حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.



ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .

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