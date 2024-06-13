تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية نتيجة لتأثر المملكة بموجة حارة ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية حارة جداً وجافة قادمة عبر شبه الجزيرة العربية؛ الطقس جاف وحار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتتحول مساءً إلى شمالية غربية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار نسبي في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.



ودعت لعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة وترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.