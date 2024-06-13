الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انفصال قاطرة عن مقطورة على طريق اربد - عمان و 6 اصابات بحادث تصادم

فيديو - الاحتلال يعتقل مسنا بعد الاعتداء عليه في الخليل

قيادي بحماس: تعديلات الحركة على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة

ولي العهد السعودي يعتذر عن المشاركة في قمة السبع

مصرع أكثر من 80 شخصا بانقلاب قارب في نهر قرب كينشاسا

إغلاق مؤقت على الطريق الصحراوي بسبب حادث سير

5 جرحى في غارتين أمريكية بريطانية على مبنى الإذاعة بمحافظة ريما اليمنية

حماس توجه انتقادات حادة لبلينكن وتؤكد موقفها الإيجابي

تنويه من الامن العام بشأن ترخيص المركبات اليوم الخميس

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الزراعة - اسماء

الخميس، 13-06-2024 06:22 ص

تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة اليوم

درجة حراره


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية نتيجة لتأثر المملكة بموجة حارة ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية حارة جداً وجافة قادمة عبر شبه الجزيرة العربية؛ الطقس جاف وحار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتتحول مساءً إلى شمالية غربية وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار نسبي في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية. 


ودعت لعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة وترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حر33

المملكة على موعد مع ارتفاع جديد على درجات الحرارة

6202411214059498082960

الأرصاد تحذر من طقس الاربعاء .. حار جداً في هذه المناطق

62024661146133905839

كتلة هوائية حارة وجافة قادمة للاردن .. وهكذا سيكون طقس أول أيام العيد

حرارة 2

الأرصاد: درجات حرارة حول معدلاتها العامة اليوم

حرارة 5

الأرصاد: أجواء حارة في الأردن يوم عرفة وأول أيام العيد

حر33

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

أخبار متعلقة
حر33

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

620241195450321982456

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

حرارة 5

الأرصاد: انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

حرارة 5

أعلاها 45 درجة مئوية .. ارتفاع جديد على الحرارة في هذا الموعد

حر33

المملكة تشهد قفزة كبيرة على درجات الحرارة اليوم

حرارة

الأرصاد توضح حول الحالة الجوية في الاردن