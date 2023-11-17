تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

الوكيل الاخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أقصى شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.