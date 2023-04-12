ثلوج في الرشادية بمحافظة الطفيلة - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - بدأ تساقط زخات من الثلوج على بعض قمم جبال الشراه تحديداً منطقة الرشادية.

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ووردت موقع "الوكيل الاخباري" صوراً من محافظة الطفيلة / الرشادية تظهر تساقط الثلوج صباح اليوم الاربعاء

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي يمتد عبر طبقات الجو العليا مرافق لكتلة هوائية باردة ورطبة ، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل درجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية.



وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة لفترات محدودة احياناً في الأجزاء الغربية من المملكة مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، كما ويصحب الهطولات الرعد وتساقط زخات من البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً مثيرة للغبار في البادية الشرقية وفق دائرة الارصاد الجوية.





