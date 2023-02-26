الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

حالة الطقس المتوقعة ليومي الاثنين والثلاثاء

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الأحد، 26-02-2023 11:41 م

حالة الطقس المتوقعة ليومي الاثنين والثلاثاء

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الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة يوم الاثنين أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة

التحذيرات ليوم الاثنين:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

اما يوم الثلاثاء  نهاراً: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ودافئة نسبيا في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
 ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم الثلاثاء:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 

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