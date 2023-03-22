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الأربعاء، 22-03-2023 05:10 م

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الأجواء ربيعية لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الاجواء ليلاً باردة نسبياً، ومغبرة خاصة في مناطق البادية مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ويحتمل سقوط زخات محلية خفيفة من المطر في اجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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