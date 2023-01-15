حالة جوية جديدة تؤثر على المملكة غداً

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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أكدت دائرة الأرصاد الجوية تأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي غداً الاثنين.



وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الاخباري" إن العاصمة عمان ستشهد هطولات مطرية متوسطة وحبات من البرد.



وأضافت ان الخرائط العددية تشير الى وجود هطولات غزيرة من الامطار مصحوبة بالرعد والبرد في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الشرقية.



وأفاد أن هناك احتمالية ضعيفة ولفترة محدودة بتساقط الثلوج فوق مرتفعات الشراه في ساعات مساء يوم غد الاثنين، مبينا أنها قد تكون مخلوطة بالامطار.



وأشار إلى أن الحالة الجوية ستتراجع مع ساعات الليل وقد تستمر في اغلب مناطق البادية الشمالية الشرقية حتى منتصف الليل.



وحذرت الارصاد من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واحتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية واجزاء من مناطق البادية.

