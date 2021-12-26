الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 04:44 م

راصد يكشف تطورات الكتلة القطبية وفرص تساقط الثلوج

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل أن المملكة على موعد مع أحوال جوية غير مستقرة نهاية الأسبوع والتي من الممكن أن تكون قوية خاصة بمناطق جنوب المملكة وتجلب الأمطار الغزيرة والأجواء الباردة وتكون متبوعة بمنخفض جوي بارد عاصف بداية الأسبوع القادم .
 
وأضاف عقل إن مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية يُراقب احتمالية انزلاق كتلة قطبية باتجاه شرق المتوسط بما فيها المملكة ما بعد المُنخفض الجوي المُتوقع وقال أن الأمور ما زالت غير واضحة المعالم بخصوص الكتلة القطبية وسيقوم مركز راصد الاردن للتنبؤات الجوية بتزويدكم بالمستجدات اولا باول خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى.

يذكر أن مركز راصد الاردن للتنبؤات ذكر في تقارير سابقة عن فترة نشاط باردة وباردة جدا اعتبارا من بداية العام والاسبوع الأول من شهر يناير تجلب الأجواء الباردة والامطار وإحتمالية تساقط الثلوج بمشيئة الله تعالى.

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