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الإثنين، 30-01-2023 04:55 م

شاهد : بداية عدم الاستقرار الجوي وعودة الامطار إلى المملكة - فيديو

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الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - تشهد مناطق في شمال المملكة، هطولا للأمطار ، وفق ادارة الارصاد الجوية .

وقالت الادارة انه مع ساعات مساء اليوم تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم، ويتوقع تساقط زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد احياناً، كما يتوقع ايضا ان تشهد بعض المناطق الشمالية تساقط زخات خفيفة من المطر خاصة في ساعات الليل .

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