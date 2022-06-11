كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-6) درجات مئوية، الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الظهيرة.