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السبت، 11-06-2022 06:11 ص

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اليوم

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الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-6) درجات مئوية، الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

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ليــــــــلاً:  الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الظهيرة.


 




 

 


 

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