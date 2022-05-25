الأربعاء 25-05-2022
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الأربعاء، 25-05-2022 06:15 ص

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

البلد


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، حارة  في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول احيانا الى شمالية شرقية.

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ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً ولطيفة الحرارة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج. 


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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