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الثلاثاء، 22-03-2022 05:49 م

مستجدات المنخفض الذي سيؤثر على الاردن واماكن تساقط الثلوج

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء تدريجيا مع ساعات الظهيرة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة، و غائمة جزئيا تتحول احيانا الى غائمة وتسقط أمطار متقطعة على فترات في شمال المملكة واجزاء من مناطق الوسط قد يصحبها الرعد وزخات من البَرد أحياناً، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج فوق قمم الجبال العالية الشمالية تكون ممزوجة بالمطر أحياناً .
 
ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري يتعمق يوم الخميس تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة وتسجل أقل من المعدل العام بحوالي 9-10 درجات مئوية، الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرَد، كما تهطل زخات متقطعة من الثلج فوق الجبال العالية وبشكل محدود .
 
اما يوم الجمعة تبقى الأجواء باردة جداً و غائمة وماطرة في أغلب المناطق، مع بقاء احتمال تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية في ساعات الصباح وتكون ممزوجة بالمطر أحياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات وتقل كمية الغيوم .

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