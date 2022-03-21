تطورات المنخفض القطبي الذي سيؤثر على الاردن وتساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجياً في ساعات الظهيرة يوم الاربعاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تكون الاجواء باردة جداً في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط الأمطار في شمال ووسط المملكة، ويحتمل ولفترة محدودة هطول زخات خفيفة و متقطعة من الثلج المخلوط مع المطر فوق قمم الجبال العالية الشمالية .



ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة المرافقة للمنخفض الجوي يوم الخميس حيث تسود أجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط الأمطار في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون الهطولات غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، ويحتمل هطول زخات متقطعة من الثلج المخلوط مع المطر فوق الجبال العالية .

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