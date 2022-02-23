الأربعاء 23-02-2022
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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 23-02-2022 06:52 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تسود أجواء معتدلة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً في ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ومع ساعات المساء والليل تتكاثر كميات الغيوم وتسقط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية  أحياناً تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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