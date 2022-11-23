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مستجدات المنخفض القبرصي الذي سيؤثر على الاردن

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الأربعاء، 23-11-2022 05:17 م

مستجدات المنخفض القبرصي الذي سيؤثر على الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث يطرأ انخفاض اخر على الحرارة، الاجواء باردة و غائمة وماطرة  في الاجزاء الغربية من المملكة وبعض المناطق الشرقية، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة احيانا و يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، الرياح غربية  نشطة السرعة  مع هبات قوية احيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .
 
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء يوم السبت غائمة جزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
 
وفي المساء تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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