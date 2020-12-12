السبت 12-12-2020
الوكيل الاخباري

ارتفاع طفيف على الحرارة

تونس : 43 وفاة و1290 إصابة جديدة بكورونا

إسبانيا تسجل 280 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: 12 حالة وفاة جديدة بكورونا

وزارة الصحة تنشر تطورات الحالة الوبائية بالاردن

غزة: تسجيل 400 إصابة جديدة بـ"كورونا"

العودات: توجه نيابي لتغيير الصورة النمطية للمجلس

كندا تسجل 98 وفاة و 3516 إصابة جديدة بكورونا

الصحة البريطانية : 424 وفاة و 21672 إصابة جديدة بكورونا

الصحة العالمية : تأمين مليار جرعة من لقاحات كورونا لجميع البلدان

السبت، 12-12-2020 09:38 ص

مصحوب بالرعد و البرد ..منخفض جوي قادم إلى المملكة

4db34ccb-0e9c-4235-919b-59bc33ee75c0


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات ما بعد الظهر احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اماكن متفرقة ولفترة محدودة، بحسب دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان

وقالت الدائرة، إن الأجواء تكون باردة في معظم المناطق ليلا، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


الأحد، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


الاثنين، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء تتزايد كميات الغيوم، وتهطل زخات من المطر في الاجزاء الغربية من الأردن ولفترات محدودة تمتد تدريجيا الى باقي المناطق حيث من المتوقع ان تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد احياناً في الاجزاء الجنوبية الغربية، بما فيها مدينة العقبة مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طقس

ارتفاع طفيف على الحرارة

1220207195316683092244

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

امطار

منخفض جوي قادم إلى المملكة وتحذيرات

255559_5_1572764672

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

12202087326254959364

الحالة الجوية يوم غد الجمعة

م

ارتفاع قليل على الحرارة .. الخميس

أخبار متعلقة
5b4ab4ae-7b13-4a1f-9fc9-8ec852339198

منخفض جوي قادم إلى المملكة وهذا موعده

ترقب

انقلاب واضح على حالة الطقس في اليومين القادمين

12202017110115252809

الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

5202040345737633576

الأرصاد تحدد موعد بدء المنخفض الجوي

6d33622a-3283-45bd-a1d1-b530b100c308

منخفض جوي هذا الأسبوع والأرصاد تحذر

1120207141212886564101

منخفض جوي قبرصي يؤثر على المملكة غداً