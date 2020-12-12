مصحوب بالرعد و البرد ..منخفض جوي قادم إلى المملكة

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات ما بعد الظهر احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اماكن متفرقة ولفترة محدودة، بحسب دائرة الأرصاد الجوية.

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وقالت الدائرة، إن الأجواء تكون باردة في معظم المناطق ليلا، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



الأحد، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



الاثنين، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء تتزايد كميات الغيوم، وتهطل زخات من المطر في الاجزاء الغربية من الأردن ولفترات محدودة تمتد تدريجيا الى باقي المناطق حيث من المتوقع ان تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد احياناً في الاجزاء الجنوبية الغربية، بما فيها مدينة العقبة مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.



