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الإثنين، 14-12-2020 07:08 ص

أمطار غزيرة وسيول

منخفض جوي قادم

منخ
أمطار في احد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تسود خلال ساعات النهار، الإثنين، أجواء لطيفة الحرارة بوجه عام في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــلا:

وتدريجيا مع ساعات المساء تعبر المملكة جبهة هوائية اولى في مقدمة منخفض جوي يتمركز الى شرق جزيرة كريت حيث تتزايد كميات الغيوم لتصبح الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة.

 

وتهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، كما تمتد الهطولات لتشمل باقي المناطق، حيث تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.

 

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار قبل الهطول المطري، مما يؤدي الى تدني في مدى الرؤية الافقية خاصة في جنوب وشرق المملكة.

 


 




 

 


 

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