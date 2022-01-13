منخفض جوي من قبرص يؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على الحرارة، الخميس، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفق دائرة الارصاد الجوية.

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وفي ساعات الليل، يتأثر الأردن تدريجيا بكتلة هوائية باردة جدا مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لتتحول الأجواء إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وبحسب دائرة الأرصاد، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا الجمعة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في شمال ووسط الأردن، تكون غزيرة على فترات وقد تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بينما تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من جنوب وشرق الأردن، وهناك احتمال ضعيف في ساعات ما بعد منتصف الليل ولفترة قصيرة هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتبقى الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة، السبت، مع هطول زخات من المطر بين الحين والأخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار أحيانا في مناطق البادية.

