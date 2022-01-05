الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الوكيل الاخباري - هذه الليلة بمشيئة الله تعالى الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات:



- احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض مناطق البادية.

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