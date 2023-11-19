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منخفض قبرصي يؤثر على الاردن اليوم .. امطار غزيرة وسيول اعتباراً من هذا الموعد

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الأحد، 19-11-2023 06:54 ص

منخفض قبرصي يؤثر على الاردن اليوم .. امطار غزيرة وسيول اعتباراً من هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه اعتباراً من ساعات بعد الظهر اليوم تعبر تدريجياً الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، حيث تمتد الهطولات لتشمل المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، وتشتد الأمطار غزارة في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مدما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

 وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية قبل هطول المطر، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، والتي قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة، ومن خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة  بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.

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