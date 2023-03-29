نصيحة للأردنيين بإرتداء الكمامات وتجنب الأماكن المفتوحة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الأرصاد الجوية من موجات الغبار المتوقعة خلال الموجة الباردة المقبلة.
وفي منشور ، الأربعاء، قالت الأرصاد “عند تعرضك للغبار قد تتضرر صحتك نتيجة ما يحمل بداخله من ملوثات”، وبينت أن أكثر الفئات التي قد تتأثر بالموجات هي: مرضى الربو وكبار السن والأطفال، والمصابين بالأمراض المناعية والمصابين بالأمراض التنفسية.
وأشارت إلى أن هناك 3 خطوات على الشخص الحرص عليها أثناء موجات الغبار، وهي الجلوس في أماكن مغلقة وتجنب الأماكن المفتوحة، و استخدام البخاخات الوقائية والموسعة للشعب الهوائية في حال كان الشخص مريضا بالربو حسب إرشادات الطبيب، وارتداء كمامات أو قطع قماشية رطبة.
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