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الثلاثاء، 02-05-2023 11:52 ص

39 درجة مئوية.. المملكة ستشهد ارتفاع كبير على درجات الحرارة الجمعة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة ستشهد ارتفاع بدرجات الحرارة بـ 6 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي يوم الجمعة القادم .

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وأضافت اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن أعلى درجة حرارة متوقع أن تسجلها المملكة في محافظة العقبة 39 درجة مئوية ويليها الأغوار 38 درجة والبادية الشمالية 36 درجة .


ونوهت أن المؤشرات الجوية تفيد بأن العاصمة عمان ستتراوح درجات الحرارة فيها من 32 - 34 درجة مئوية.


وأشارت أن الأجواء ستكون حارة ومغبرة في مناطق المملكة و تغطيها الغيوم أما الرياح ستكون جنوبية شرقية نهاراً .


 




 

 


 

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