آلام الظهر للحامل: نصائح للحد منها

الوكيل الإخباري - تُعَدّ آلام الظهر في أثناء الحمل من المشاكل الشائعة جداً التي تعاني منها كل الحوامل تقريباً في مرحلة ما من مراحل الحمل، وخاصة في الثلث الأخير عندما يزداد وزن الطفل وترتخي الأربطة الموجودة في الحوض بفعل الهرمونات.

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أساليب يمكنها التخفيف من المشكلة وتقليل الإجهاد :



* الأسلوب الأول: التدرّب على الوضعية السليمة للجسم

في أثناء نمو الطفل، ينتقل مركز الثقل إلى الأمام، ولتجنب الوقوع إلى الأمام، قد توازنين نفسك بإحناء الظهر، ما قد يجهد العضلات الموجودة أسفل الظهر ويسبب آلام الظهر خلال فترة الحمل. لذا، فاحرصي على اتباع مبادئ الوضعية السليمة للجسم كما يأتي:

- الوقوف بشكل مستقيم منتصبة القامة.

- رفع الصدر لأعلى.

- إبقاء الكتفين للخلف باسترخاء.

- عدم تقييد الركبة.

* الأسلوب الثاني: الحصول على الحذاء المناسب

ارتدي أحذية منخفضة الكعب، ولكن ليست مسطحة ومزودة بدعامة مقوسة جيدة، ويمكنكِ أيضاً التفكير في ارتداء حزام دعم الحمل، وعلى الرغم من قلة الأبحاث التي أُجريت حول فعالية أحزمة دعم الحمل، إلا أن بعض النساء يستفدن من الدعم الإضافي.



* الأسلوب الثالث: رفع الأشياء بطريقة صحيحة

عند رفع شيء صغير، اجلسي في وضع القرفصاء، ثم انهضي بدعم من الساقين، ولا تنحني عند الخصر أو تنهضي مستعينة بظهرك، ومن المهم أيضاً ألّا تحمّلي نفسك فوق طاقتها، اطلبي المساعدة إذا كنتِ بحاجة إليها.



* الأسلوب الرابع: النوم على جانبك

استلقي في أثناء النوم على جانبك، لا على ظهرك، واحرصي على ثني إحدى الركبتين أو كلتيهما، ويمكنكِ التفكير في استخدام وسائد الحمل أو الوسائد الدعامة بين ركبتيكِ المثنيتين، وتحت بطنك وخلف ظهرك.



* الأسلوب الخامس: وضع كمادات دافئة أو باردة أو التدليك

استخدمي الكمادات الدافئة لإيصال الحرارة إلى ظهرك، أو استخدمي الكمادات الثلجية، وقد يكون تمسيد الظهر مفيداً أيضاً.

* الأسلوب السادس: ممارسة الأنشطة البدنية في روتينك اليومي

ممارسة النشاط البدني بانتظام يمكن أن يحافظ على قوة الظهر بجانب التخفيف الفعلي لآلام الظهر خلال فترة الحمل، بعد موافقة طبيبكِ، جربي ممارسة الأنشطة الخفيفة، مثل المشي أو ممارسة الرياضة المائية.

* الأسلوب السابع: تجربة طرق العلاج التكميلي

تشير بعض الأبحاث إلى أن العلاج بالإبر الصينية يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الظهر خلال فترة الحمل، ويبدو أنّ العلاج اليدوي للعمود الفقري يوفر الراحة لبعض النساء كذلك، إذا كنتِ تفكرين في طرق العلاج التكميلي، فناقشي الخيارات مع طبيبك.

المصدر - صحتك





