الأحد 01-08-2021
الوكيل الاخباري

إدارة السير تدعو إلى استخدام وسائل النقل العام

أسباب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

الأرصاد لـ الوكيل : ذروة الكتلة الحارة يومي الأربعاء والخميس

المشاركون في برنامج أردننا جنة تجاوزوا الـ 33 ألفا

تأمين مياه شرب نقية لأكثر من 20 ألفا من سكان اللاذقية بسوريا

الأطباء لـ الوكيل : 49 طبيبا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

وزارة العمل: الإبلاغ عن الرشوة هو واجب وطني_صورة

وزارة الشباب تطلق دبلوما مهنيا بالعمل الشبابي نهاية العام

قانونية الأعيان تقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

3 وفيات بكورونا في فلسطين

الأحد، 01-08-2021 02:04 م

أبرزها الثوم والشاي الأخضر .. أفضل 10 أطعمة تحسن صحة الرئتين

Anti-inflammatory_and_antioxidant_rich_foods


الوكيل الاخباري - كشف تقرير للدكتور نيكيليش أناند، استشاري طب الشيخوخة، أفضل الأطعمة التي تحافظ على صحة الرئتين وتساعد في تحسين أدائهما.

اضافة اعلان


وحسب التقرير الذي نشره موقع "Only My Health" الطبي، فإن "الرئتين عبارة عن مصنع أكسجين دقيق وحساس للغاية للعوامل الخارجية، حتى إن فقاعات الصابون وبقع الغبار يمكن أن تتلف آلاف الخلايا فيهما، مشيرا إلى أفضل 10 أطعمة تحافظ على صحة الرئتين وتحسن أدائهما.


المشمش
يحتوي على مستويات عالية من "فيتامين A" الذي يحافظ على بطانة الجهاز التنفسي ويصلحها.


الشاي الأخضر
تناول كوبين منه يوميا يساعد على راحة عضلات الرئتين ويقلل من التهاباتها.


طماطم
تتميز باحتوائها على مستويات عالية من الليكوبين، الذي يمنحها خصائص مضادة للأكسدة تقلل من التهاب المسالك الهوائية.


الزنجبيل
يعتبر المبشور أو المطحون المنقوع في كوب من الشاي الأخضر من أقوى مشروبات التخلص من السموم من الرئتين والشعب الهوائية.


الثوم
يمد الرئتين بكميات كبيرة من الأليسين، ويمكن أن يقتل البكتيريا الضارة في الرئتين ويقلل من الالتهابات.


الحمضيات
تحتوي الفواكه مثل البرتقال والليمون والغريب فروت على كميات عالية من "فيتامين C" الذي يقاوم التهابات الجهاز التنفسي ويحسن التنفس.


الجوز
يزيد تناوله بشكل منتظم من سعة الرئة، ويحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تزيد من قوة العضلات وصحتها.


الخضراوات الورقية
تمد جسم الإنسان بالفيتامينات الضرورية التي تعزز صحة الرئة، ويمكن تناولها في السلطات أو كطبق رئيسي.


الحبوب الكاملة

يعتبر الأرز البني والشوفان والشعير من مضادات الأكسدة، ويحسن عملية التمثيل الغذائي في الرئة.


البروكلي
يحتوي على نسبة عالية من الألياف والقدرة على مكافحة التهاب الرئة، ويحتوي على السولفورافان الذي يساعد على التخلص من البكتيريا الضارة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
vitamins-pills-bottle-1200x628-facebook

فيتامين نقصانه يسبب السمنة وتراكم الدهون ويصنف رقم 1 لتحصين المناعة

Picture 1

نهج منظمة الصحة المعارض للمنتجات البديلة للتبغ يسهم بتواصل إزهاق الملايين من الأرواح

جلوس

الجلوس لساعات طويلة قد يؤثر على الصحة العقلية

simple-hot-spiced-cider-3051519-hero-01-13c37f95fbdd4520a93a008f609f4b61

4 آثار جانبية سرية لخل التفاح أحدها مرتبط بالسكري وآخر خطير

newborn-baby-photoshoot-san-francisco-afewgoodclicks+8

10 مشكلات صحية شائعة بين حديثي الولادة والرضع.. بعضها قاتلة

photo-1449965408869-eaa3f722e40d

طريقة قيادتك للسيارة قد تشير إلى أعراض مبكرة لمرض خطير

أخبار متعلقة
2018_8_5_16_2_43_43

5 عوامل تقلل من حجم المخ

a55f3074-2020-08-07-bh-stove-top-pans_b798d480-e27f-4632-9525-2b2293f0f29e_1600x

له تأثير مسرطن .. احذر إعادة تسخين الطعام المطبوخ مسبقا!

tbl_articles_article_23784_317c3598f3-0ff0-4811-8fbc-b2e9b93fd627

فوائد فاكهة كعب الغزال للصحة

image (4)

طرق لتجنب مضاعفات داء السكري

نقص-فيتامين-B12

نقص فيتامين ب 12.. أربعة أعراض في الفم تحذر من انخفاض شديد

397a1cbe-a5e5-4f7b-96cc-b0def3c89bd2

3 حيل تساعد في علاج انسداد الأنف المزعج!