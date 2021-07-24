الوكيل الإخباري - فاكهة كعب الغزال Prunus persica f. compressa هي دراق مفلطح، وتعدُّ من أنواع الخوخ، ولكنها تختلف عنه في الشكل فقط، على عكس الخوخ الذي يمتاز بشكله الكروي. يطلق عليها ايضاً إسم "دونات بيتش" Donut peach ، نظراً لشكلها المشابه لتلك الحلويات.

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وظهرت فاكهة كعب الغزال في الصين لأول مرة في القرن التاسع عشر، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والألياف والفيتامينات التي تعزز صحة الإنسان.

أهم فوائد فاكهة كعب الغزال للصحة :

1- تقلل خطر الإصابة بالسرطان

تحارب فاكهة كعب الغزال الجذور الحرّة، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم والثدي، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف وفيتامين سي C.



2- تساعد في الحصول على بشرة نضرة

تحتوي فاكهة كعب الغزال على فيتامين سي، الذي يمنح البشرة مظهراً أكثر صحة ونضارة، ويقلل العلامات المرتبطة بالعمر مثل التجاعيد والعيوب، ويحسّن نسيج البشرة بشكل عام، ويعالج آثار التعرّض لأشعة الشمس.

3- تعزز صحة القلب

لعل أهم فوائد فاكهة كعب الغزال، ما تلعبه من دور مهم في تعزيز صحة القلب، نظراً لاحتوائها على الألياف والبوتاسيوم والكولين الموجود في جميع أنواع الخوخ، مما يساعد على استقرار ضغط الدم.





4- تضبط مستويات السكر في الدم

الخوخ بأنواعه المختلفة غذاء مثالي لمرضى السكري، حيث يحتوي الخوخ الكبير على 2.6 جرامات من الألياف الغذائية، والتي من المعروف أنها تخفّض مستويات السكر في الدم للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول وتحسّن مستويات السكر في الدم والأنسولين للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ونظراً إلى أنّ فاكهة كعب الغزال هي أحد أنواع الخوخ، فإنها تشمل المزيد من فوائد تناول الخوخ، التي يُعد أبرزها ما يلي:

- التخفيف من التوتر.

- تعزيز قوة العظام.

- التقليل من تساقط الشعر.

- تهدئة اضطراب المعدة .

المصدر - سيدتي





