طرق لتجنب مضاعفات داء السكري

الوكيل الإخباري - داء السكري مرض خطير، كما أن متابعة خطة علاجه تتطلب التزاماً طوال الوقت، ولكن لا بد أن تدرك أن مجهودك يستحق ما تكرسه له من جهد ووقت، لأن الرعاية الدقيقة في داء السكري تقلل مخاطر مضاعفاته الخطيرة.





طرق للقيام بدور فعال في التعامل مع داء السكري والتمتع بمستقبل أكثر

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صحة :

1- التحكم بداء السكري

يمكن أن يساعدك أعضاء فريق رعاية داء السكري، كالطبيب أو ممرض التوعية بداء السكري أو اختصاصي التغذية، على سبيل المثال، في معرفة أساسيات رعاية داء السكري وتقديم الدعم طوال مسار العلاج، لكن إدارة حالتك الصحية العامة هي مسؤوليتك أولاً.

2- الإقلاع عن التدخين

- انخفاض تدفق الدم في الساقين والقدمين، والذي يمكن أن يؤدي إلى العدوى وتقرحات واحتمال استئصال جزء من الأطراف جراحيًا (بتر)، خاصة القدمين والطرفين السفليين.

- أمراض القلب.

- السكتة الدماغية.

- أمراض شبكية العين وعدستها، والتي يمكن أن تسبب العمى.

- التهاب الأعصاب المحيطية.

- أمراض الكلى.

3- التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم يسببا الضرر للأوعية الدموية، ويكون الضرر أسوأ وأكثر سرعة مع الإصابة بداء السكري. وعند اجتماع هذه الحالات معاً، فإنها يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية أو غيرها من الحالات المهددة للحياة.



4- تحديد مواعيد منتظمة لإجراء الفحوصات البدنية وفحوصات العين

حدد مواعيد روتينية لمتابعة داء السكري مرتين إلى ثلاث مرات سنوياً، بالإضافة إلى الفحوصات البدنية السنوية وفحوصات العين الروتينية.

وخلال الفحوصات البدنية، سيسألك الطبيب عن مستوى تغذيتك وأنشطتك، وسيبحث عن أي مضاعفات مرتبطة بداء السكري، بما في ذلك علامات الفشل الكلوي وتلف الأعصاب وأمراض القلب وغيرها من المشكلات الطبية.

5- الحرص على أخذ اللقاحات بانتظام

ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يضعف جهاز المناعة، ما يجعل اللقاحات الروتينية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

6- الحرص على العناية بالأسنان

يجعلك داء السكري معرضًا لالتهابات اللثة، لذا ينبغي تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل وبالخيط مرة واحدة يوميًا، مع التخطيط لجدول إجراء فحوصات الأسنان مرتين سنويًا على الأقل. اتصل بطبيب الأسنان إذا تعرضت لنزيف باللثة أو أصبحت اللثة حمراء أو متورّمة.



7- اهتم بصحة وسلامة قدميك

ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يسبب القدم السكرية لأنه يقلل من تدفق الدم ويتلف أعصاب القدمين، وقد يؤدي عدم معالجة الجروح والبثور إلى التهابات خطيرة. وداء السكري يمكن أن يؤدي إلى الشعور بألم أو وخز أو فقدان الإحساس وحدوث تقرحات جرثومية في قدميك.



ولتجنب مشكلات القدم:

- اغسل قدميك يوميًا بمياه فاترة.

- جفف القدمين برفق، خاصةً بين الأصابع.

- رطب القدمين والكاحلين بكريم مناسب، لا تضع الزيوت أو الكريمات بين أصابع قدميك، فالرطوبة الزائدة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بعدوى فطرية.

- افحص قدميك يوميًا بحثًا عن احتمال وجود تشققات أو بثور أو تقرحات أو احمرار أو تورم.

- استشر الطبيب في حالة وجود قرحة أومشكلات أخرى بالقدم لم تتعاف في غضون أيام قليلة.

8- مراعاة تناول الأسبرين يوميًّا

قد يقلل تناول جرعة منخفضة من الأسبرين 100 مغ يومياً (أسبرين أطفال) من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. اسأل طبيبك عما إذا كان العلاج بالأسبرين يوميًا مناسبًا لك. لا ينصح بتناول الأسبرين مع وجود ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط لأنه قد يزيد من احتمال حدوث نزف دماغي، كما لا ينصح باستخدام الأسبرين إذا كان يسبب آلاماً معدية، فقد يؤدي لحدوث نزف هضمي.



9- مارس الرياضة مع تجنب الإجهاد

إذا كنت مجهدًا، فبذلك تهمل بسهولة الروتين المعتاد لرعاية داء السكري، فالهرمونات التي يفرزها الجسم استجابة للإجهاد لفترات طويلة قد تعيق عمل الإنسولين بشكل صحيح، وهو ما يجعل الأمور تتفاقم. وللتحكم بزمام الأمور، ضع حدودًا، ضع أولوية للمهام، وتعلم أساليب الاسترخاء، واحصل على قدر وفير من النوم.

المصدر - صحتك