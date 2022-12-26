أبرز الموضوعات الصحية بحثاً في جوجل لعام 2022

الوكيل الإخباري- يمكنك تعلم الكثير من سجل البحث عبر "غوغل"، فقد أصدرت "غوغل" هذا الشهر قائمتها السنوية لأكثر المصطلحات بحثًا على مدار هذا العام. وتقدم نظرة ثاقبة حول ما كان مستخدمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم مهتمين به وقلقين بشأنه في العام 2022.



ويعد موضوع كوفيد-19 غائبًا بشكل ملحوظ، رغم أنه حظي باهتمام كبير في العام الماضي.



وبدلاً من ذلك، ركزت عمليات البحث على التعافي الجسدي والعقلي، وكيفية التعامل مع مشكلات مثل القلق والاكتئاب، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، واضطراب الوسواس القهري.

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وفيما يلي، إليك أبرز عمليات البحث على "غوغل" في العام 2022، وبعض الطرق لمعالجة هذه الموضوعات بحلول العام 2023.



التمارين

كانت "تمارين رفع الأوزان" و"تمارين تحسين الصحة العقلية" من بين عمليات البحث الصحية الشائعة.



وقالت دانا سانتاس، خبيرة اللياقة البدنية في CNN، إن تمارين وزن الجسم لا تحتاج إلى معدات باهظة الثمن، ويمكنك بناء أساس قوي لرفع الأوزان في نهاية المطاف.



التعامل مع المشاعر الصعبة

تساءل مستخدمو غوغل عن "كيفية التعامل مع التوتر"، و"كيفية إيقاف نوبات الهلع"، و"كيفية علاج الاكتئاب"، وغيرها.



وتم البحث أيضًا عن ممارسات الصحة العقلية لصغار السن، مع البحث عن تمارين التنفس للأطفال.



قد لا يكون تركيز الناس على التأقلم والتوتر أمرًا غريبًا، لا سيما في ضوء الوباء العالمي المستمر، والمخاوف الاقتصادية، والتعديلات المرتبطة بالعودة إلى المدارس وأماكن العمل.



وقال الدكتور جيل سالتز، أستاذ مساعد إكلينيكي للطب النفسي في مستشفى نيويورك-بريسبيتيريان، في مقابلة مع CNN في العام 2021، إن الإجهاد يؤدي إلى تفاقم الحالات العقلية، مثل الاكتئاب واضطراب الوسواس القهري.



المجلات والمدونات الصوتية والكتب

وفقًا للبيانات، استمرت البحوثات عن الصحة العقلية والجسدية عبر الإنترنت.

وكانت عمليات البحث تتمحور حول الكتب والمدونات الصوتية التي تهدف إلى تحسين الصحة.



قال جيمس بينيباكر، عالم النفس والباحث والأستاذ بجامعة تكساس في أوستن: "الكتابة التعبيرية لها فوائد عدة.. الاعتراف بحدث مزعج له قيمة.. والكتابة تساعد الشخص على إيجاد المعنى أو فهمه".



وهناك أيضًا مجلات إرشادية منسقة لمساعدتك على الاستمرار.



اطلب 988

كان رقم 988 من بين عمليات البحث المتعلقة بالصحة، والتي شهدت ارتفاعًا هذا العام.



وقالت الدكتورة ميريام دلفين ريتمون، مديرة إدارة خدمات إساءة استخدام العقاقير وخدمات الصحة العقلية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، في مقابلة مع CNN، خلال شهر يوليو: "يضمن هذا الرقم حصول الناس على المساعدة المطلوبة.. عندما يتصل شخص ما برقم 988، يمكنه توقع إجراء محادثة مع مستشار أزمات مدرّب".



وتابعت: "إذا كان بحاجة إلى مزيد من التدخل، فمن المحتمل أن يقوم مستشار الأزمات بربطه بفريق أزمات محلي متنقل".



سي ان ان