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الخميس، 22-12-2022 04:24 م

أبرز الاكتشافات والابتكارات الطبية في 2022

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الوكيل الإخباري-يجري الباحثون العديد من المشاريع البحثية في مجال الصحة والطب سنوياً، وقد أسفرت العديد من هذه الدراسات عن علاجات جديدة أو فتحت الباب أمام ابتكارات مستقبلية في مجال الصحة.

فيما يلي، نسلط الضوء على بعض أهم الاكتشافات والابتكارات الطبية لعام 2022، بحسب موقع جيزمودو:

عدسات لاصقة لحقن الأدوية
في مارس (آذار)، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العدسات اللاصقة الأولى التي لا تساعد فقط في تحسين الرؤية، ولكن أيضاً توفر الدواء للعيون بشكل فعال. وتم تطوير العدسات بواسطة Johnson & Johnson وجرى بيعها كجزء من علامتها التجارية Acuvue للعدسات اللاصقة التي تستخدم لمرة واحدة. وتطلق هذه العدسات مضادات هيستامين شائعة الاستخدام تسمى كيتوتيفين، والتي من المتوقع أن تساعد في منع أو علاج حكة العين لمدة تصل إلى 12 ساعة.

علاج مرض الذئبة
في سبتمبر (أيلول)، نشر باحثون في ألمانيا بحثاً مثيراً للاهتمام يمكن أن يبشر بعصر جديد لعلاج مرض الذئبة. في تجربة صغيرة، وجد الباحثون أن مرضى الذئبة الذين تلقوا علاجاً يستخدم للسرطان قد مروا بحالة شفاء مستمرة لمرضهم لمدة تصل إلى 17 شهراً.

يُطلق على العلاج اسم العلاج بالخلايا التائية CAR T cell، وهو يعمل عن طريق تعديل الخلايا التائية للمريض في المختبر لاستهداف أنواع معينة من السرطان بشكل أفضل ثم إعادة حقنها في الجسم.

علاج جديد للهيموفيليا
في نوفمبر (تشرين الثاني)، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول علاج من نوعه للهيموفيليا B، وهي حالة وراثية نادرة تقوض قدرة المريض على تخثر الدم بشكل صحيح. العلاج، المسمى الآن Hemgenix، هو علاج جيني يقدم نسخة وظيفية من الجين الذي يعاني من خلل وظيفي لدى المصابين بالهيموفيليا B.

علاج ثلاثي للنوبات القلبية
في أغسطس (آب)، اجتازت حبوب معروفة باسم الحبة المتعددة، أكبر اختبار لها حتى الآن. وثبت أن الحبة المتعددة التي تحتوي على الأسبرين، وعقار الستاتين الشائع المعروف باسم أتورفاستاتين، ومثبط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين راميبريل، تمنع المزيد من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والأحداث القلبية الوعائية الأخرى أكثر من الرعاية القياسية.

علاج مرض قاتل في الرحم
تمكن الأطباء في الولايات المتحدة وكندا من البدء في علاج مرض وراثي قاتل في الرحم لأول مرة. وتم تشخيص المريضة وهي فتاة صغيرة تدعى أيلا بمرض بومبي، وهي حالة نادرة تمنع المرضى من تكسير الجليكوجين المخزن في الجسم. وبدأ الباحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو تجربة صغيرة لاختبار ما إذا كان تقديم هذا العلاج حتى في وقت مبكر، في الرحم قد يوفر نتائج أفضل.

وتجنبت أيلا المشاكل التي عانى منها إخوتها، مثل تضخم القلب عند الولادة، وبعد عامين تقريباً، حققت مراحل تطورها في الوقت المحدد.

فيروسات مكافحة السرطان
في سبتمبر (أيلول)، كشف العلماء عن نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي يمكن أن تكون بمثابة معاينة لطريقة جديدة لعلاج السرطان، تعتمد على تجنيد الفيروسات للقتال نيابة عنا. يُطلق على العلاج اسم RP2، وهو سلالة معدلة وراثياً من الهربس البسيط 1، وهو الفيروس المسؤول عن معظم حالات الهربس الفموي لدى البشر. ويهدف RP2 إلى قتل الخلايا السرطانية بشكل انتقائي وتعزيز قدرة الجهاز المناعي على استهداف السرطان وتحييده.

سلالة معدلة وراثياً من فيروس الهربس الفموي تقتل الخلايا السرطانية وتعزز القدرة على استهداف السرطان وتحييده.


علاج للسكري والبدانة
في مايو (أيار)، أعلنت شركة Eli Lilly عن نتائج تجربة المرحلة الثالثة لعقار Tirzepatide لمرض السكري من النوع 2 والبدانة. وفقد الأشخاص الذين حصلوا على أعلى جرعات من الدواء 22% من وزن الجسم الأساسي، أي أعلى بكثير من متوسط فقدان الوزن الذي شوهد لدى المرضى الذين يتبعون الحميات القياسية ويمارسون الرياضة. وتمت الموافقة على Tirzepatide من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) الأمريكية كعلاج لمرض السكري من النوع 2.

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