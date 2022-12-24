ما فائدة فاكهة الـ " مندلينا " ؟

الوكيل الإخباري-قال المركز الاتحادي للتغذية إن اليوسفي " المندلينا " يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه غني بفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية المناعة ويحسن امتصاص الحديد من الأغذية ويعزز إنتاج الكولاجين.

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وأضاف المركز الألماني أن اليوسفي " المندلينا" يحتوي أيضا على الفيتامينات E و B12 و B7 المعروف أيضاً باسم "البيوتين"، والتي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة والشعر والأظافر.



وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليوسفي " المندلينا " على السيلينيوم، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومادة "سينفرين"، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول، ومادة "نوبليتين"، التي تساعد على حرق الدهون.



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