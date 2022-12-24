السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يعرض فيديو توعوي عن أشخاص خاضوا تجربة ادمان المخدرات

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

الأمن: سقوط أحد مرتبات قوات الدرك من أعلى جسر أذرح

وفاة شاب بحادث تصادم في عمان

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

التعامل مع 937 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الوظائف خلال 2023 في الشرق الاوسط .. 56% يبحثون عن وظيفة جديدة و20% يسعون لزيادة الراتب

السبت، 24-12-2022 12:23 م

ما فائدة فاكهة الـ " مندلينا " ؟

EYKBKBiX0AADT4t


الوكيل الإخباري-قال المركز الاتحادي للتغذية إن اليوسفي " المندلينا " يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه غني بفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية المناعة ويحسن امتصاص الحديد من الأغذية ويعزز إنتاج الكولاجين.

اضافة اعلان


وأضاف المركز الألماني أن اليوسفي " المندلينا" يحتوي أيضا على الفيتامينات E و B12 و B7 المعروف أيضاً باسم "البيوتين"، والتي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة والشعر والأظافر.


وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليوسفي " المندلينا " على السيلينيوم، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومادة "سينفرين"، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول، ومادة "نوبليتين"، التي تساعد على حرق الدهون.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1406712

انواع شائعة من الخضروات تقي من سرطان القولون

tbl_diseases_disease_1108_43de7e22ee-b42e-4f6b-8b65-de1c685b9c4e

عرض مرضي يكشف الاصابة بسرطان المثانة

كم-يستغرق-علاج-التهاب-المريء-700x470

التهاب المريء... أسباب وأعراض

سكري ٣

علامات في الصباح تحذر من الإصابة بالسكري

44d736e769

عالم في أبحاث المسرطنات يحذر من العبث بـ "الشامة"

ببببب

لماذا يصاب الشخص بالزكام أكثر من مرة في موسم واحد؟ .. الطب يكشف السبب

أخبار متعلقة
2022_8_23_17_33_23_100

فوائد مذهلة .. ما تأثير المشي للخلف على الصحة ؟

800

ما فوائد استخدام العسل كبديل للتحلية ؟

top-15-benefits-dates-honey

يشتهران بفوائدهما الصحية..ولكن ما هي أضرار الافراط في تناول التمر والعسل؟

2021_5_15_0_17_53_761

الكاجو كنز من المعادن .. ما فوائده ؟

2018_4_2_23_23_55_544

أخطاء في طهي البيض تقتل فوائده الغذائية.. لا ترتكبها

على-ماذا-يدل-لون-شمع-الأذن-الغامق

احذر اعواد القطن .. ما هي فوائد شمع الأذن والطرق الصحيحة لتنظيفه؟