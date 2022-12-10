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السبت، 10-12-2022 02:29 م

نوع من الفاكهة يحافظ على سلامة العظام

Dragon-Fruit


الوكيل الإخباري-يحتوى البرقوق على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، كما ان  تناول البرقوق بشكل يومي يساعد في الحفاظ على كثافة العظام.

وتسبب هشاشة العظام ضعف العظام وهشاشتها، وهي حالة تصيب الجنسين على حد سواء، رغم أن احتمال إصابة النساء بها يزيد عن أربع أضعاف إصابة الرجال.
ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض مستويات هرمون الإستروجين في بداية انقطاع الطمث، ما يؤدي إلى فقدان كثافة العظام.

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وأظهر بحث جديد، بقيادة ولاية بنسلفانيا، أن تناول البرقوق بشكل يومي قد يساعد النساء في الحفاظ على كثافة العظام.


وفي مقالة حديثة نشرتها مجلة American Journal of Clinical Nutrition، قام الباحثون بتقييم كثافة العظام لـ 235 امرأة بعد سن اليأس، تم تكليف بعضهن بتناول 50غ - ما يقرب من خمسة أو ستة حبات برقوق - أو 100غ من البرقوق يوميا لمدة عام.


وقام الباحثون بقياس كثافة المعادن في عظام النساء وهندسة العظام وقوة العظام المقدرة ووجدوا أدلة على أن البرقوق قد يكون مفيدا.


وأشارت النتائج إلى أن خمسة أو ستة حبات برقوق يوميا كانت أكثر فائدة، لأن المشاركين كانوا أكثر عرضة لمواصلة النظام الغذائي، وفقا لروسيا اليوم.


وكان تناول البرقوق بنحو خمسة أو ستة حبات مفيدا، لكن المشاركين الذين تناولوا ما بين 10 إلى 12 حبة برقوق، كانوا أكثر عرضة للتوقف عن الدراسة.


وقالت المؤلفة الرئيسية ماري جين دي سوزا، الأستاذة البارزة في علم الحركة وعلم وظائف الأعضاء: "أدى استهلاك خمسة إلى ستة حبات من البرقوق يوميا لمدة 12 شهرا إلى الحفاظ على العظام في الورك، وهو اكتشاف يمكن ملاحظته في ستة أشهر واستمر حتى 12 شهرا. 


وفي دراسة أخرى، قدم التصوير الثلاثي الأبعاد للعظام معلومات إضافية حول استجابة العظام لتناول البرقوق يوميا".وتشير النتائج إلى أن استهلاك البرقوق يحافظ على كثافة كتلة العظام وقوتها في مواقع تحمل الوزن في الورك.


ولاحظت النساء اللواتي لم يأكلن البرقوق انخفاضا بنسبة 1.1% في كثافة العظام، في حين أن النساء اللائي تناولن خمسة أو ستة حبات برقوق كل يوم لم يعانين من فقدان ملموس في كثافة العظام.


وتشير النتائج الأولية الأخرى إلى نتائج مماثلة بالنسبة لعظم الظنبوب، وهو عظم في قصبة الساق.


وتابعت دي سوزا: "لاحظنا أن النساء اللواتي تناولن البرقوق لمدة عام تعرضن لبعض الفوائد العظمية. وعلى وجه الخصوص، تم الحفاظ على قوة العظام المقدرة في الساق في المجموعة المجمعة، وتم الحفاظ على كثافة العظام عند تناول خمسة إلى ستة حبات برقوق يوميا، ومجموعة من 10 إلى 12 حبة برقوق يوميا.


وعلى هذا النحو، يبدو أن البرقوق قد يساعد في منع فقدان العظام، خاصة في الورك والساق".


وتشير النتائج إلى أن استهلاك البرقوق اليومي من المرجح أن يكون مفيدا لصحة العظام على المدى الطويل. وإذا ثبت أن هذا صحيح، فقد يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة لملايين كبار السن.

 

البيان

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