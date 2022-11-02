أخطاء أثناء الطهي تفقد الطعام قيمته الغذائية

الوكيل الإخباري-يعتبر الطهي جزءاً لا يتجزأ من مهام ربة المنزل المتعددة، لذا لا بد من التعرف على بعض الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها المرأة أثناء الطهي والتي تؤدي إلى قتل العناصر الغذائية في الطعام.



فيما يلي أهم أخطاء الطهي التي تسلب من الطعام قيمته الغذائية، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف انديا”:



تناول الطعام المطبوخ بعد عدة ساعات







قد يتسبب تناول الطعام المطبوخ بعد 3 ساعات من طهيه بمشاكل صحية، وذلك لأن الطعام يفقد مستواه الغذائي عند تناوله بعد عدة ساعات أو في اليوم التالي. ومع ذلك، هناك استثناءات مثل الأطعمة المخمرة التي تحافظ على القيمة الغذائية وتعززها وتعزز البكتيريا الجيدة عند تناولها بعد بضعة أيام.



إبقاء الأطعمة الطازجة مفتوحة







يعد التعرض للرطوبة خطأ شائعاً آخر يمكن أن يقلل من العناصر الغذائية ويجعل طعامك أيضاً أرضاً خصبة للبكتيريا ومسببات الأمراض. لذلك، تأكدي دائماً من تغطية الطعام فورًا بغشاء أو ورق تغليف نظيف.



عدم إضافة بهارات الطبخ بالترتيب الصحيح







هناك توابل تضاف أثناء عملية الطهي أو تضاف بعد التحضير لأنها حساسة للحرارة وقد تطلق السموم عند إضافتها بطريقة خاطئة مما يقلل من جودتها الغذائية. لذلك تأكدي دائماً من إضافة البهارات مثل الفلفل والكركم بالطريقة الصحيحة.



تقطيع الخضار قبل ساعات من الطهي







ينصح بالامتناع عن تقطيع الخضار والفواكه قبل ساعات من الطهي لمنع تكاثر البكتيريا ومسببات الأمراض فيها. وعلى الرغم من أن هذا قد يوفر الكثير من وقتك، ولكنه يؤثر بشكل كبير على العناصر الغذائية في الخضار والفواكه الطازجة، كما أن التقطيع يؤدي أيضاً إلى إطلاق الإنزيمات وغالباً ما يؤدي إلى تعفن المنتجات الطازجة.



الإفراط في الطهي







هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن الإفراط في طهي الخضار واللحوم يساعد في قتل الجراثيم، لكنه في الواقع يقتل العناصر الغذائية أيضاً. ومع ذلك، هناك خضروات مثل الجزر والفطر والسبانخ تصبح مغذية أكثر عند طهيها، ولكن بالنسبة لجميع الخضار الأخرى فإن قيمتها الغذائية تنخفض عند الافراط في طهيها.

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