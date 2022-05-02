أخطاء تسبّب التسمّم.. تعرّف إليها

الوكيل الاخباري- ينصح الأطباء وخبراء التغذية، وفق تقرير نشرته مجلة "غراتسيا" الإيطالية، بتوخّي الحذر أثناء إعداد الطعام، وتجنّب الكثير من السلوكيات غير الصحية، التي يواظب البعض عليها، مثل غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة أو الاحتفاظ بالخضروات والفواكه في عبواتها. في ما يلي أهم هذه الأخطاء التي علينا الانتباه لها من اليوم فصاعداً:



1 ــ عدم غسل الخضروات قبل التقشير

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ينصح الخبراء بغسل الخضروات قبل وبعد التقشير لإزالة كل البكتيريا والأتربة التي تبقى عالقة، كما يشددون على أهمية هذه الخطوة قبل التقشير، وغسل السكين جيداً بين المرحلتين للتأكد من نظافتها.



2 ــ ارتداء الإكسسوارات



نظافة المطبخ هي من الأساسيات، وإن كان تنظيف اليدين ضرورياً قبل إعداد أي طبق، فإن قلة من السيدات يعرفن أن ارتداء الإكسسوارات يمثل خطراً على نظافة الطعام، فالإكسسوارات هي معادن تحمل ميكروبات، لذلك يجب دوماً نزعها قبل الطبخ.

3 ــ تنظيف الثلاجة بالكلوركس

يعد تنظيف الثلاجة بشكل دوري من الأمور الضرورية لحماية أنفسنا، إذ ينصح بتنظيفها مرة أو مرتين في الشهر. لكن احذر من استخدام المنتجات غير المناسبة مثل الكلوركس أو المبيض، الذي يتسبب في حدوث تشققات صغيرة بمجرد ملامسته لجدران الثلاجة، مما يساعد في نمو الكائنات الحية الدقيقة.

4 ــ الطبخ في وجود حيوان أليف

لتجنّب انتشار الجراثيم أو تطاير الشعر ووصوله إلى الطعام، تجنّب دوماً دخول حيواناتك الأليفة إلى المطبخ أثناء تحضير الطعام.



5 ــ التأخر قبل وضع الطبق في الثلاجة



ندرك جميعاً أن وضع الطعام الساخن في الثلاجة غير صحي، لأنه يؤدي إلى قطع سلسلة التبريد. لكن هل تعلم أن الانتظار طويلاً حتى يبرد الطبق قبل وضعه في الثلاجة يعد خطأ أيضاً؟ يوصي الخبراء بعدم ترك الطبق الذي تم تحضيره للتو، لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة. كما أنه من غير المستحسن تركه طوال الليل في درجة حرارة الغرفة بحجة الانتظار حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة، نظراً لأن بعض الأطباق تحتوي على بكتيريا، حتى بعد الطهي، ومن المحتمل أن تنتج سموماً عند تركها لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة.





لبنان24