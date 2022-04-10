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الأحد، 10-04-2022 08:45 ص

لماذا يشعر البعض بضيق التنفس بعد الأكل؟

ضيق


الوكيل الإخباري - يشعر بعض الناس بضيق في التنفس ينتابهم بعد الانتهاء من تناول الطعام بصورة متكررة.

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وبحسب ما أوضح موقع "اليوم السابع"، نقلاً عن موقع "فري ويلث" الطبي، فإن أسباب ذلك الشعور الغامض تكمن في أربع مشكلات صحية:


الحساسية المفرطة
هي رد فعل تحسسي شديد، وقد يكون ضيق التنفس بعد الأكل هو العَرَض الأول، ويمكن أن يحدث في غضون دقائق بعد تناول شيء لديك حساسية منه، ويعتبر المحار والحليب والبيض والفول السوداني وجوز الشجر من بين الأطعمة الأكثر شيوعاً التي تسبب الحساسية.


حرقة المعدة
يشعر الأشخاص المصابون بحرقة المعدة بضيق في التنفس أو يبدأون في التنفس أثناء الوجبة أو بعدها، ويحدث هذا بسبب ارتفاع حمض المعدة إلى الحلق، وقد يأتي الشعور بالحرقان الشديد بعد الأكل مصحوباً بأزيز أو صعوبة في التنفس.


ويمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة في تقليل نوبات حرقة المعدة، وتشمل فقدان الوزن وعدم التدخين، وقد ترغب أيضاً في الحد من تعرضك للأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى حرقة المعدة، مثل الأطعمة المقلية أو الحارة.


الانسداد الرئوي
مرض الانسداد الرئوي المزمن هو حالة تقدمية ولا رجعة فيها في الرئتين، يعد التدخين أو التعرض للتدخين سبباً رئيسياً لمرض الانسداد الرئوي المزمن.
قد يشعر الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن بضيق في التنفس بعد تناول الطعام لأن الوجبات الكبيرة تشغل مساحة كبيرة في منطقة الصدر والمعدة، هذا يضغط على الرئتين والحجاب الحاجز، وهي العضلة القوية التي تفصل أعضاء صدرك عن بطنك وتساعد على التنفس.


فتق الحجاب الحاجز
فتق حجاب حالة يندفع فيها جزء من المعدة لأعلى فوق الحجاب الحاجز، تتشابه الأعراض، بما في ذلك حرقة المعدة، مع الأعراض المصاحبة لارتجاع المريء، يمكن أن تساهم الحالة في ضيق التنفس بعد الأكل.

 

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