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الإثنين، 02-05-2022 10:30 ص

خبير تغذية يحذر من عادة سيئة في عيد الفطر

عيد


الوكيل الإخباري - حذَّر الدكتور حسام أحمد، استشاري التغذية العلاجية، من عادة سيئة متبعة لدى أغلب الناس في عيد الفطر المبارك.

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وأوضح أحمد، أن تناول الكعك بكميات كبيرة في أيام عيد الفطر المبارك قد يؤدي إلى الإصابة بالتلبك المعوي، لأن المعدة غير معتادة على تناول هذا الكم الكبير من الدهون.


ولفت، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان في برنامج «مساحة حرة» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إلى إمكانية تناول الفسيخ والرنجة في عيد الفطر، لكن مع ضرورة تناول الورقيات مثل الجرجير بصورة كبيرة.


وقال: «إن تناول الألياف أمر ضروري، لأنها تأخذ حيزاً كبيراً من المعدة، ما يؤدي إلى تناول قدر أقل من الطعام».


وأضاف: «أن هضم الألياف في جسم الإنسان أمر صعب، ويؤدي إلى حرق جزء كبير من الدهون في الجسم».


وأكد ضرورة تناول عدة وجبات بكميات قليلة في عيد الفطر لتجهيز الجسم لإمكانية تناول الطعام بالشكل العادي في غير أيام الصيام

 

البيان


 




 

 


 

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