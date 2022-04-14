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الخميس، 14-04-2022 02:06 م

حرقة المعدة بعد الإفطار؟ إليك العلاج الطبيعي لها

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الوكيل الإخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من حرقة المعدة المزعجة بعد تناول الإفطار. ويمكن أن ينتج هذا عن تناول الطعام بعد الانقطاع الطويل وعن إضافة البهارات والتوابل إليه أو عن شرب العصائر.

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وفي هذه الحالة تفرز المعدة نسبة زائدة من الأحماض التي يمكن أن ترتد إلى المريء مسببة ما يُسمى الحموضة أو الحرقة، ومن الممكن الوقاية من ذلك من خلال تناول بعض أنواع الأدوية التي يصفها الطبيب، كما من الممكن الاستفادة من الخلاصات والوصفات الطبيعية.


علاج منزلي لحرقة المعدة
من الممكن علاج الحرقة أو حموضة المعدة بطريقة طبيعية في المنز، وهو ما يشير إليه الطبيب الاختصاصي بالصحة العامة الفرنسي جاك لابيسكا بحسب ما نقل عنه موقع Sante Magazine الفرنسي. وفي هذه الحالة يمكن برأيه استخدام الطين الأبيض أو الأخضر.


فالطين الأخضر يعتبر من العلاجات المفيدة، أما الطين الأبيض فهو يحتوي على مضادات للالتهابات ويحد من حدوث ارتداد الحمض المعوي إلى المريء، وهذه طريقة استخدام أي منهما من أجل علاج هذه المشكلة.


المكونات
نصف ملعقة وسط من الطين
نصف ملعقة وسط من الماء


الطريقة
1 - يتم مزج ملعقة الطين مع ملعقة الماء جيداً.
2 - يمكن شرب المزيج قبل 30 دقيقة من البدء بتناول طعام الإفطار. ومن الأفضل عدم تناول أي نوع من الأدوية إلا بعد ساعتين أو 3 ساعات من ذلك، وينصح بتكرار ذلك مرة أخرى قبل السحور لمدة لا تزيد عن 15 يوماً منعاً لحدوث الإمساك.


كذلك من الممكن، من أجل الحد من حدوث حرقة المعدة، تطبيق وصفة أخرى. ففي هذه الحالة يمكن تناول عصير البطاطا لأنه يحتوي على نسبة مهمة من السيلولوز الذي يعمل على تكوين طبقة تحمي المعدة، ولهذه الغاية يجب تناول نصف كوب منه قبل حلول مواعيد الوجبات أي الإفطار والسحور. ومن المفيد إضافة القليل من عصير الجزر. وهكذا يمكن تفادي حرقة المعدة.

 

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