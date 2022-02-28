أخطاء شائعة للمرأة تؤثر على التمثيل الغذائي ونزول الوزن

الوكيل الإخباري - يحتل الغذاء الصحي مكانة متقدمة في تحسين الصحة العامة، والمساعدة على التخسيس وإنقاص الوزن ضمن حمية أو نظام غذائي موصوف من قبل خبير التغذية حسب حالة كل شخص.

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لكن كثيراً ما يلمس البعض عدم النجاح في خسارة الوزن حتى بالرغم من الإلتزام بتناول الطعام الصحي واتباع ما ينصح به خبراء الصحة، إضافة لممارسة الرياضة.

ويعود السبب في ذلك لجملة من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها البعض أثناء الحمية، والتي تعيق عملية التمثيل الغذائي المسؤولة عن حرق السعرات الحرارية والدهون في الجسم، وبالتالي تنزيل الوزن بشكل صحيح.

نقل الموقع السعودي عن موقع Only My Health المتخصص بالشؤون الطبية، للأخطاء الشائعة التي يمكن أن تضعف عمل التمثيل الغذائي والذي له دور مهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وإنقاص الوزن.

1- تناول السعرات الحرارية بكمية قليلة خلال اليوم: يخال للبعض أن خفض عدد السعرات الحرارية الواجب تناولها يومياً، يساعد في فقدان الوزن بشكل أكبر وأسرع. وهو أمر صحيح لكن ليس بشكل كامل، فالحد من السعرات الحرارية من مصادر الطعام غير الصحية ضروري في عملية التخسيس، لكن تناول كمية أقل من السعرات الحرارية "الضرورية" يمكن أن يؤثر سلباً على معدل الأيض ويتسبب بمشاكل في الجهاز الهضمي. كما لا يجب أن نغفل عن أن تناول كمية أقل من المطلوب من السعرات الحرارية لفترة طويلة جدًا، يمكن أن يضعف العضلات ويسبب سوء التغذية.

2- تجنب تناول البروتينات: وتعد البروتينات من مصادر الطعام المهمة للنمو وبناء الجسم، وتجنب تناولها في النظام الغذائي لإنقاص الوزن يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن الجسم وتقليل كمية حرق السعرات الحرارية يومياً. كما قد يتسبب في منع تعزيز عملية التمثيل الغذائي التي تساعد على إنقاص الوزن وخفض نسبة الأمراض وتقليل الإلتهابات.

3- إتباع أسلوب حياة مستقر: وهي مسألة صعبة بعض الشيء لدى من يعملون في المكاتب أو الطلاب الذين يدرسون عبر الإنترنت، وكذلك الأطفال الذين ينشغلون بألعاب الفيديو. ويؤثر أسلوب الحياة المتذبذب على خفض معدل التمثيل الغذائي وعملية حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم، خاصة الجلوس والإستلقاء لوقت طويل.

4- عدم الحصول على قسط كاف من النوم والراحة: يمكن لقلة النوم أن تضعف عمل التمثيل الغذائي وتؤثر سلباً على عملية حرق السعرات الحرارية وبالتالي إنقاص الوزن. ويؤكد الخبراء على حاجة الجسم لقدر معين من الراحة ووقت كافي من النوم يومياً، للتعافي والعمل بشكل فعال في اليوم التالي.

5 - تناول المشروبات السكرية: تغرينا بعض مشروبات الحمية أو الدايت لتناولها عوضاً عن المشروبات الغازية والمشروبات الأخرى مثل العصائر وغيرها. فهذه المشروبات غنية بالمحليات الصناعية التي تزيد من مقاومة الأنسولين والإصابة بمرض السكري والسمنة وضعف التمثيل الغذائي وإضطرابات الهضم.

6- قلة ممارسة تمارين التحمل والقوة: وهي التدريبات التي تعزز عمل الأيض وتساعد على حرق السعرات الحرارية الكبيرة، كما تزيد من كتلة العضلات وتجعلها خالية من الدهون.

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