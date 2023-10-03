الوكيل الإخباري - ألم البطن حول السرة مشكلة شائعة تحدث نتيجة الكثير من الأمراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي، ويعتمد التشخيص على الفحص ومعرفة الأعراض الأخرى المصاحبة.

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أسباب ألم البطن حول السرة



1 - عسر الهضم

عسر الهضم سبب شائع لألم البطن حول السرة، ويوصف الألم عادةً بأنه حارق أو مؤلم، ويقع بشكل رئيسي بين عظمة الصدر والسرة.



2- الشعور بالتوتر.

تناول بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

3- الإمساك

يشخص الإمساك عندما تحدث حركات الأمعاء أقل من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. يمكن أن يسبب الإمساك ألمًا مفاجئًا وحادًا في كثير من الأحيان في منطقة السرة وكذلك أسفل البطن.



4- الفتق

يحدث الفتق عندما ينتفخ جزء من الأمعاء الداخلية بسبب ضعف في العضلات أو الأنسجة التي تحتوي عليها،و يحدث بالقرب من زر البطن أو بجوارها بالفتق السري.



يمكن أن يسبب الفتق السري نتوءًا أو انتفاخًا حول السرة.مما يسبب الألم أو الضغط يمتد من السرة إلى أسفل البطن. يمكن أن يكون الألم حادًا بشكل خاص عند السعال أو العطس أو ممارسة الرياضة أو التمدد.



5- مرض كرون

مرض كرون هو مرض التهابي مزمن يؤثر على الجهاز الهضمي، بما في ذلك المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة. يمكن أن يسبب مرض كرون تشنجات في البطن وألمًا يتراوح من خفيف إلى شديد، وغالبًا ما يكون حول منتصف البطن إلى أسفله، وتشمل الأعراض الأخرى الإسهال، والإمساك، والقيء، والدم في البراز، وفقدان الوزن، والتعب.



6- التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية هو التهاب في الزائدة الدودية، عندما تلتهب تنتفخ وتمتلئ بسائل سميك معدي يسمى القيح.

في التهاب الزائدة الدودية، يكون الألم خفيفًا بشكل عام عندما يبدأ حول زر البطن. سينتقل الألم بعد ذلك إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن ويصبح شديدًا بشكل متزايد. تشمل الأعراض الأخرى الحمى وعسر الهضم والغثيان والغازات والقيء والإمساك أو الإسهال وفقدان الشهية.



7- التهاب المسالك البولية

يمكن أن تؤثر التهابات المسالك البولية على أي جزء من الجهاز البولي.عادةً ما تسبب عدوى المسالك البولية السفلية التي تشمل المثانة والإحليل ألمًا في أسفل البطن والحوض.



8- التهاب المعدة والأمعاء

قد يحدث التهاب المعدة والأمعاء بسبب فيروس مثل النوروفيروس أو بكتيريا مثل الإشريكية القولونية أو السالمونيلا الموجودة في الأطعمة الملوثة وغير المطبوخة جيدًا.

يمكن أن يسبب التهاب المعدة والأمعاء آلامًا في البطن وتشنجات تأتي على شكل موجات، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان والقيء والإسهال الشديد. غالبًا ما يكون الألم أكثر شدة في منتصف وأسفل البطن، بما في ذلك منطقة السرة.



9- حصوات المرارة

حصوات المرارة عبارة عن كتل متبلورة من الكالسيوم يمكنها سد قنوات المرارة، وتقع المرارة بجوار الكبد وبجوار الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

يمكن الشعور بألم الحصوة في الجزء الأوسط حول السرة إلى العلوي الأيمن من البطن. غالبًا ما يكون الألم حادًا وطعنًا ويمكن أن يستمر من دقائق إلى ساعات، وقد ينتشر الألم أيضًا إلى الظهر أو الكتف الأيمن، مع الغثيان والقيء.

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